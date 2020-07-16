Грабіж, поєднаний з насильством інкримінують працівники тернопільської поліції мешканцю Підволочиського району. Чоловік вдався до протиправного в обласному центрі.

Зловмисник скоїв відкрите викрадення майна у 61-річної тернополянки. Потерпілу він запримітив уночі на вулиці міста, жінка поверталася додому з роботи. Підбіг до неї, сильно штовхнув її і вона впала. Чоловік вихопив в переляканої жертви сумку і втік. Грабіжник розжився на тисячу чужих гривень, знайдених у гаманці.

Правоохоронці розшукали підозрюваного. Протиправне мешканець Підволочищини скоїв вперше, пояснює, що через скруту з грошима.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно частини 2 статті 186 ККУ, повідомляють у поліції. Підозрюваному обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Міру покарання йому невдовзі обиратиме суд.