Провадження відповідно до статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, відкрили правоохоронці Тернопільського відділу поліції, щодо інциденту, який трапився в ніч з 4 на 5 липня.

Близько третьої години ранку на лінію “102” надійшло повідомлення про те, що на вулицях Богдана Лепкого, 14 та на Київській,6 горять сміттєві баки.

В результаті цього, полум’я пошкодило ще й три автомобілі. Два на Київській та одне на Лепкого. Транспортні засоби стояли занадто близько до смітників і полум’я зачепило їх.

Одна з версій правоохоронців – умисний підпал сміття. Сума збитків встановлюється.

Працівники поліції розшукують зловмисників та опрацьовують відео з камер спостереження, повідомляють в Головному управлінні НП.