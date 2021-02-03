Протягом ночі 1 лютого невідомі напали і побили 19-річного хлопця та 32-річного чоловіка. Молоді люди викликали медиків.

Як повідомляє Галас, о 00.54 бригада швидкої виїжджала на вул. 15 Квітня, де надавала допомогу 19-річному пацієнтові, якого побили невідомі зловмисники. Хлопець повертався з друзями з нічного клубу, коли на них напали невідомі, забрали телефон, гроші й паспорт.

Потерпілий зумів вирватися й втекти. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритою травмою правого гомілковостопного суглоба пацієнта, після наданої допомоги, доставлено у травмопункт.

А о 2.54 бригада швидкої виїжджала у парк Національного Відродження, де надавала допомогу 32-річному пацієнтові. За словами потерпілого, його побили незнайомці біля парку. Із забійною раною правої повіки, закритою травмою правого ока пацієнта, після наданої допомоги, шпиталізовано в очний травмопункт.