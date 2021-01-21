21 січня у Тернополі спостерігається послаблення нічних морозів та підвищення денної температури повітря.

Тож, щоб уникнути підтоплення доріг під час танення снігу, впродовж ночі працівники комунальних підприємств та підрядних організацій ручним і механізованим способом розчищали магістральні вулиці міста, спуски, підйоми, перехрестя, а також пішохідні зони і тротуари від снігових заметів.

Залучено було 20 одиниць спецтехніки, серед яких: піскорозкидачі та трактори з навісним обладнанням. З 0:00 до 08:00 год. для посипання проїжджих частин і тротуарів використано 86 м3 протиожеледної суміші та 8 м3 солі.

Проводилася робота з прибирання снігу і силами балансоутримувачів/ управителів житлового фонду міста, власників приватних домоволодінь, магазинів, установ і підприємств на закріплених за ними територіями.

Контроль за належним утриманням взимку дворів, міжквартальних проїздів, доріг та прилеглих територій до об’єктів господарювання здійснює муніципальна інспекція Тернопільської міської ради.

Тож при виявленні території, що неналежно очищена від снігу, мешканці Тернополя можуть повідомляти на Viber муніципальної інспекції за номером +38 073 015 14 81, або зателефонувати на Цілодобову гарячу лінію 15-80, (0352) 23 – 63 – 97.

“Прохання до тернополян не паркувати авто вздовж вулиць і в заборонених для цього місцях, щоб не перешкоджати роботі спецмашин і не створювати аварійних ситуацій через нестійку погоду”, – звертаються у міській раді.