Вночі окупанти масовано атакували Україну “Шахедами”. Безпілотники пролітали і над Тернопільщиною

У ніч на 7 серпня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed».

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

Застосовано сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За даними моніторингових каналів, БПЛА були помічені і в Тернопільському районі.