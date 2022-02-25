Цієї ночі у Тернополі лунали сирени – оголосили повітряну тривогу.

Як розповів у Facebook міський голова Сергій Надал, надійшла інформація, що ворог планує провести бомбардування окремих об’єктів: 44 бригади, тернопільського аеропорту та складів у селі Біла поблизу полігону. Про це пишуть Тернополяни.

“Ніч у Тернополі пройшла спокійно. На щастя, бомбардувань не було. Близько години тому вибухи були у місті Рівне. Нещодавно сигнал повітряної тривоги звучав у Львові.

Протягом ночі над Тернополем у різних місцях були помічені ворожі дрони. Небезпека не минула”, – написав мер.

Міський голова просить містян залишатися в укриттях. За його словами, поки оголошена повітряна тривога, громадський транспорт працювати не буде.

Нагадаємо, що вночі по телебаченню транслювали повідомлення з проханням усім спускатися в укриття. Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш наголосив, що сирени не були тренуванням.

“Всі жителі, які спустилися у бомбосховища та знайшли безпечне місце, зробили правильно. Це не навчальна тривога, у нас війна, люди!”, – наголосив очільник області.

Детальніше – у трансляції: