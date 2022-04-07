У Тернопільській області ліквідували витік аміаку, що виник внаслідок руйнування резервуарів уламками російської ракети.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла журналістка з Тернополя Зоряна Яремишин. За її інформацією, зростання показників аміаку в пробах, які брали представники лабораторного центру з води, повітря та ґрунту, почалося ввечері 5 квітня.

“Екологи зафіксували у річці Іква надзвичайну ситуацію. Внаслідок аміаку загинула вся риба. Просять жителів не ловити її, щоб не було отруєння”, – повідомила журналістка

Ліквідація наслідків витоку триватиме приблизно тиждень, розповіла Зоряна Яремишин. Аби вода очистилась від аміачного впливу, потрібно десь 5 днів.

Наразі місцева влада сподівається, що наслідки витоку невдовзі зменшаться, адже кількість аміаку в резервуарах була незначною. На щастя, від уламків ракети окупантів люди не постраждали.

До слова, очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш ще ввечері 5 квітня повідомив, що ворожа ракета була націлена на один з об’єктів критичної інфраструктури в області. ЗСУ її збили, але склад з мінеральними добривами пошкодили уламки.

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