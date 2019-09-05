У результаті вибуху в Тернопільській області ректор Національного економічного університету отримав травматичну ампутацію руки.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Окрім ампутації руки у потерпілого вибухова травма, осколкові поранення тіла. Дружину ректора доставили до реанімації з вибуховою політравмою та численними осколковими пораненнями тіла.

Нагадаємо, на подвір’ї приватного будинку у селі Петриків у Тернопільській області вибухнув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху постраждало двоє осіб. Пізніше стало відомо, що постраждали ректор Національного економічного університету та його дружина. Обох постраждалих госпіталізували. На місці вибуху виявили записку “подарунок від нас memento mori ректор memento mori”.

Поліція розслідує вибух як замах на вбивство.

Читайте також:

Вибух на подвір’ї ректора Крисоватого: правоохоронці розшукують очевидців

У поліції попереджають про можливі серійні замахи на Тернопільщині

Лікарі розповіли про стан ректора ТНЕУ та його дружини, котрі постраждали від вибуху. ВІДЕО

Вибухівка, на якій підірвався ректор Крисоватий, була “начинена” дротами і цвяхами

Замах на ректора ТНЕУ: у поліції озвучили версії злочину

Замах на ректора ТНЕУ: постраждала і його дружина

На ректора ТНЕУ скоєно замах

