Внаслідок вибуху у Петрикові постраждали ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий та його дружина.

Нагадаємо, вибух пролунав на подвір’ї будинку, де мешкає ректор з сім’єю. За інформацією ЗМІ, Андрій Крисоватий помітив на подвір’ї пакет і нахилився, аби взяти його до рук. У цей момент пакет вибухнув. Як наслідок, серйозні травми отримав сам пан Крисоватий. Постраждала і дружина, котра перебувала поруч. За словами очевидців, вона втратила свідомість.

Потерпілих госпіталізували. Вони у важкому стані.

На місці вибуху працює поліція.

Фото “20 хвилин“