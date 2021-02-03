1 лютого орайонна бригада швидкої виїжджала у с. Застінка Тернопільського району, до 50-річної пацієнтки.

Коли жінка прасувала одяг біля газового конвектора, раптово стався вибух газу.

Із термічними опіками 1-2 ступеня обличчя, голови, верхніх дихальних шляхів, верхніх та нижніх кінцівок потерпілу, після оперативно наданої допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.

Про це повідомляє Терміново з посиланням на генерального директора центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайла Джуса.