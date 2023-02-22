17 лютого на фронті загинув виходець з Теребовлі, а нині мешканець Києва Юрій Сторожев. Він отримав смертельне поранення внаслідок ворожого мінометного обстрілу під час бойового чергування неподалік міста Кремінна на Луганщині.

Про важку втрату повідомили на сторінці Теребовлянської міської ради.

Юрій Сторожев пішов добровольцем захищати Україну в перший же день повномасштабного вторгнення росії, бо вважав, що наших дітей можемо захистити лише ми самі. Був гранатометником відділення взводу вогневої підтримки роти.

До війни загиблий захисник працював у Рахунковій палаті. Був заступником начальника відділу аудиту освіти‚ науки та інновацій департаменту контролю гуманітарної та соціальної сфери. Справжній професіонал. Віддав державній службі 29 років.

Юрій віддав своє життя за захист не лише України, а й кожного з нас, наш край, нашу свободу і незалежність, зазначають у міській раді.

У полеглого бійця залишилися мати, донька та син.

Співчуваємо рідним. Вічна пам’ять Герою!