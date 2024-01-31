Внаслідок влучання ворожого дрона загинув боєць з Тернопільщини Анатолій Аксеновський

Знову трагічна звістка надійшла на Тернопільщину.

29 січня загинув Анатолій Аксеновський із села Синівці Борсуківської громади. Серце солдата мінометного взводу батареї батальйону оперативного призначення перестало битися у бою за Батьківщину внаслідок удару FPV дрону противника поблизу населеного пункту Новопокровка Пологівського району Запорізької області. Захиснику було 53 роки.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці Борсуківської громади.

“Щиро співчуваємо сімʼї загиблого з приводу непоправної втрати!

Світла памʼять!”, – ідеться у зверненні громади з приводу трагедії.