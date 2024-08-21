У Тернополі спеціальна комісія, яка оцінює збитки, що завдала пожежа після обстрілу міста, отримала чотири звернення від громадян про пошкодження майна.

Про це Суспільному повідомила речниця міської ради Тернополя Марʼяна Зварич.

“Є заява про пошкодження самого підприємства, де була пожежа, повідомили і про пошкодження в приватному будинку, багатоповерхівці. Також із заявою звернувся ФОП”, — зазначила Марʼяна Зварич.

За словами речниці міськради, комісія продовжує працювати та оцінювати збитки.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня війська РФ вдарили по промисловому об’єкту Тернополя, влучили у ємність з паливо-мастильними матеріалами, уточнили на брифінгу в ОВА. Займання локалізували та продовжують гасити. Постраждалих немає.

У ніч на 20 серпня 2024 року Росія атакувала територію України двома балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23, крилатою ракетою “Іскандер-К”, керованими авіаційними ракетами Х-59, а також 26 ударними БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили три ракети та 25 “Шахедів”.

Того ж дня у місті в повітрі зафіксували перевищення вмісту хлору і соляної кислоти.

Ірина Терлюк, Дана Савицька, Суспільне