18 листопада перестало битися серце відомого на Тернопільщині тренера та футболіста, 48-річного Володимира Михайловича Боднарчука з Більче-Золотого.

Володимир Михайлович боровся з важкою хворобою, однак так і не зумів перемогти недугу, пише тижневик Номер один.

Футбольна громадськість Тернопільщина знала Володимира Михайловича Боднарчука, як тренера Борщівської ДЮСШ, а також вправного футболіста, котрий виступав на обласному рівні за команди Борщева і Чорткова. Ще минулого сезону він грав у чемпіонаті Борщівського району за ФК «Озеряни» та за ветеранську команду.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Володимира Михайловича. Сумуємо з приводу смерті надзвичайно хорошої людини, яка фанатично любила футбол. Вічна пам’ять…