На війні з російським окупантом загинув мешканець села Ласківці, солдат Володимир Штаблавий.

Життя нацгвардійця обірвалося 9 серпня внаслідок важкого поранення, яке він отримав під час обстрілу на Донеччині.

Володимир Штаблавий був призваний на військову службу під час мобілізації у 2022 році. Служив стрільцем стрілецького батальйону Національної гвардії України. Захиснику назавжди 40 років.

Теребовлянська міська рада висловила співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

“Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо у годину скорботи…

Вічна і світла пам’ять захисникові України!”, – ідеться у зверненні міської ради.