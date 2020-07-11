COVID-19 забрав життя 57-річного чоловіка родом з Бучача. Коронавірус у нього діагностували учора. Ймовірно, чоловік тривалий період не звертався за медичною допомогою, відтак його стан значно погіршився.

У Бучацькому районі від коронавірусу померло двоє людей. Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 збільшилася до 97, 82 людини одужало.

Це другий летальний випадок з підтвердженим діагнозом COVID-19 у цьому районі, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Госпіталізували чоловіка у тяжкому стані, відтак лікарям врятувати його життя не вдалося.

“Трапляється така ситуація, коли ми реєструємо смертельні випадки коронавірусу у тих населених пунктах, де нібито немає хворих. Хворий з Бучача помер у Тернопільському фтизіопульмонологічному центрі. COVID-19 у нього діагностували 10 липня. Людина померла через ускладнення коронавірусу. На жаль, разом із захворюваністю в нашій області росте й летальність. Ситуація, на жаль, погіршується, потребує насамперед відповідальності людей за своє здоров’я”.

Загалом на Тернопільщині з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло 33 людини. Летальні випадки від коронавірусу реєструють в області протягом останніх двох днів. Упродовж тижня епідемічна ситуація у регіоні значно ускладнилася.

Софія Романська

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