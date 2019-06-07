Сильні дощі та зливи охопили більшість населених пунктів Тернопільщини. Людям залило городи, подвір’я, а окремі автошляхи перетворилися на ріки.

Житель Кременця Георгій Прокопчук під час сильної зливи перебував у дорозі за кермом автівки. За словами чоловіка, трасу державного значення «Тернопіль-Кременець» затопило. Машини були змушені їхати у воді.

«Ще не пам’ятаю за 20 років, щоб так добирався з Почаєва до Кременця. Злива надзвичайно сильна. Дорога перетворилася на річку».

Деяким жителям Кременецького району підтопило городи та подвір’я. Аналогічна ситуація у Монастириському та Борщівському районах. У південних населених пунктах небезпеку становить підвищення рівня води у Дністрі та його притоках. «У нас гроза була досить сильною. Трохи підтопило подвір’я, але дощ зупинився і вода швидко зійшла. У річці рівень води поки значно не змінився. Але трохи хвилюємося, щоб далі не підтоплювало», – зазначає житель Борщівського району Іван Бойчук.

Додамо, негода, яка вирувала на Тернопільщині, наробила багато лиха на Монастирищині. За інформацією ДСНС в області, у селі Красів позавчора близько 18:30 внаслідок інтенсивного дощового паводку було підтоплено 5 підвалів та 4 колодязі на території 10 приватних домогосподарств.

Софія Романська