Учорашня злива з сильним вітром натворили лиха у Заліщицькому районі.

У селах Колодрібка, Зозулинці, Синьків, Виноградне з окремих будівель позривало дахи, пошкоджено покрівлю школи, повалено дерева, розмито дороги. У селі Синьків прорвало газову трубу. У селі Зозулинці розмило дорогу та знесло місток.

Тернопільщиною прокотилася хвиля дощів з градом і сильним вітром. Стихія натворила лиха у Заліщицькому районі, – повідомила речник ДСНС в області Ірина Крупа. Сильні вітри та град пошкодили покрівлі будинків, теплиці, поля, дороги.

«У селі Зозулинці Заліщицького району сильний вітер зірвав з одного приватного житлового будинку частину покрівлі. У селі Синьків пошкоджено близько п’яти приватних будинків, а також покрівлю місцевої школи. Вітер повалив дерева та град пошкодив теплиці. У селі Колодрібка сильний вітер зірвав частину покрівлі з приватної господарської будівлі. Наслідки стихії ще уточнюються та підраховуються збитки».

Наразі у Заліщицькому районі працює техногенна комісія, яка визначає обсяги збитків. Рятувальники разом із представниками місцевої влади оперативно ліквідовують наслідки стихії. Зокрема, у селі Синьків вже відремонтовали газову трубу, яку прорвало учора.

Софія Романська