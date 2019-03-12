Внаслідок стихії на Тернопільщині найбільше постраждали два райони

12/03/2019 Розмір тексту:

Лиха натворила стихія в Україні. Внаслідок падіння частини дерева у Вінниці загинула дитина 2008 року народження. На Тернопільщині обійшлося без людських жертв, але пошкодженими залишаються 75 дахів та інші об’єкти.

Місцями в області пориви вітру сягали 30-ти м/с. Такі погодні умови називають небезпечним стихійним метеорологічним явищем ІІ рівня. Як повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій

Данілін, внаслідок сильних вітрів у селі Іванівка впала металева водонапірна башта, яка була на стадії будівництва. Учора без електропостачання залишилися Зборівський, Монастириський, Бучацький райони.

«Пошкоджено покриття двох будівель, одна з них свиноферма у Заліщицькому районі. У Чортківському районі пошкоджено 11 будівель; у Бучацькому і у Борщівському районах пошкоджено будівлі місцевих шкіл. У селі Ілавче Тереболянського району постраждав купол місцевої церкви. У Чорткові вітер зірвав 500 квадратних метрів даху готелю. Але травмованих там не зафіксовано. В місті Борщеві пошкоджено будівлю 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. В усіх районах, які зазнали впливу негоди, наразі засідають місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, які визначають обсяг збитків, а також ліквідацію наслідків стихії», – розповідає Сергій Данілін.

За висновками фахівців обласного гідрометеоцентру, максимальна швидкість вітру зафіксована у Кременецькому районі – 28 метрів за секунду. Однак попри це, найгірших наслідків зазнали Чортківський і Заліщицький райони, де пориви вітру сягали 21-24 м/с.

Софія Романська