Внаслідок шарпанини біля церкви на Тернопільщині постраждав чоловік

04/02/2019 Розмір тексту:

У неділю, 3 лютого, в селі Гніздичне Збаразького району поблизу місцевої церкви виникла суперечка між жителями села на релігійному підґрунті, яка переросла у штовханину. Причина – неузгодження часу проведення богослужінь.

Як встановили правоохоронці, на початку січня під час зборів 70 відсотків жителів села Гніздичне проголосували за перехід до Православної церкви України. Люди домовилися в майбутньому про почергове проведення відправ у місцевому храмі. Умов договору дотримувалися два тижні. Проте у неділю, 3 лютого, через неузгодження часу проведення богослужінь між ними виникло непорозуміння.

Знаючи напружену ситуацію, охорону громадського порядку на місці події забезпечували 25 співробітників Збаразького відділення поліції. Ніяких спецпідрозділів поліції до несення служби у селі Гніздичне не залучали, оскільки вони виконують інші завдання, поставлені державою, виходячи з оперативної обстановки.

На місці інциденту правоохоронці вживали заходи, аби не допустити подальшого загострення ситуації та виконували свої обов’язки згідно із законодавством. Жодного застосування сили з боку поліції не було.

Окремі громадяни однієї з конфліктуючих сторін, за підтримки привезених немісцевих прихильників, почали шарпанину з представниками правоохоронних органів, намагаючись увійти до культової споруди. Внаслідок чого відбулася шарпанина.

Після сутички одна людина звернулася до медиків із скаргами на болі в голові. Лікарі швидкої надали йому меддопомогу.

Працівники поліції встановлюють обставини інциденту. Відомості за даною подією було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 ККУ – хуліганство. Проте після встановлення тяжкості тілесних ушкоджень одного з учасників інциденту, на підставі інформації, наданої поліції – медиками, слідчі перекваліфікували подію за статтею 125 ККУ.

Правоохоронці вкотре закликають громадян не порушувати громадський порядок, поважати віросповідання прихожан інших конфесій, діяти чітко в рамках законодавства та домовленостей на рівні громад, і не маніпулювати функцією поліції.

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