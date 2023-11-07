Внаслідок ракетного удару у Запорізькій області загинув боєць 128-ї бригади з Тернопільщини

Вся Україна в траурі через загибель 3 листопада військовослужбовців славнозвісної 128 окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Серед загиблих внаслідок підступного ракетного удару ворога – наш земляк, мешканець села Скорики Руслан Потєхін.

Про це повідомили у Підволочиській селищній раді.

“Жителі Підволочиської громади теж матимуть змогу вшанувати загиблого воїна з позивним «Бізон».

Сьогодні о 15 годині біля памʼятника Ангелу Хоронителю у селищі Підволочиськ відбудеться зустріч кортежу з тілом воїна.

Прийдімо та молитовно вшануймо мужнього чоловіка, батька, воїна, адже памʼять про Героїв буде вічна!”, – ідеться у повідомленні.

Руслану Потєхіну було 49 років.

Вічна пам’ять Герою!