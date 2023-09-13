Внаслідок пожежі в лісі на Тернопільщині загинула жінка. ФОТО

Внаслідок пожежі на Тернопільщині загинула жінка.

Сьогодні, 13 вересня в обідню пору на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Борщівка Кременецького району. На місце події негайно виїхали рятувальники.

Як з’ясувалося, горів самосів лісу та чагарників на площі орієнтовно 500 м кв. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили місцеву жительку, жінку 1954 року народження, котра отримала значні опіки. Потерпілу передали працівникам екстреної медичної допомоги.

На жаль, через годину надійшло повідомлення від чергового Лановецької міської лікарні про те, що жінка померла в кареті екстреної медичної допомоги.

Рятувальники оперативно локалізували пожежу. Ліквідація триває.

“Рятувальники вкотре закликають громадян бути обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки. В разі виявлення пожежі негайно телефонувати на номер екстреного виклику “101”, – наголошують у ДСНС.