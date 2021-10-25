Внаслідок пожежі на Тернопільщині загинуло дві тисячі курей

24 жовтня у селі Терпилівка Скориківської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа господарської будівлі.

Про це повідомляють у ДСНС.

Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття на площі 240 м кв., 150 тюків соломи, речі домашнього вжитку та господарський реманент, пошкоджено покриття на площі 120 м кв., а також загинуло 2000 голів птиці (курей).

Пожежу ліквідовано черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевою пожежною командою с. Кошляки. Під час гасіння врятовано дану будівлю.