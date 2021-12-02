Пожежа сталася 1 грудня вранці у Копичинцях.

Як повідомили в Управлінні ДСНС, горів житловий будинок, що належить місцевій жительці. На місці події виявлено труп власниці будинку.

Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 20 м кв., пошкоджено облицювання стін на площі 20 м кв.

Пожежу ліквідовано черговим відділенням 22-го державного пожежно-рятувального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано дану житлову будівлю.