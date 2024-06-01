Вночі ворог знову атакував теплоелектростанції.

Про це повідомили у ДТЕК.

“І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки”, – ідеться у повідомленні.

Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло.

Орієнтовна карта руху повітряних цілей, що атакували Україну.

Джерело: Monitoring