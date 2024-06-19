Внаслідок нічної атаки безпілотниками в сусідній з Тернопільщиною області є руйнування

Внаслідок нічної атаки безпілотниками є пошкодження у Львівській області. Також відомо про одного потерпілого.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Маємо влучання ворожого безпілотника в Малехові, Львівська громада

Відомо про одного пораненого чоловіка. Це охоронець, 70 років. Стан середньої важкості.

Його госпіталізувала швидка”, – ідеться у повідомленні мера Львова.

Пізніше він додав, що у Малехові пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У ньому вибито 20 вікон. Також пошкоджено офісне приміщення. Внаслідок вибуху травмовано охоронця. Його стан середньої важкості.

У приватному секторі міста вибито вікна у п’ятьох будівлях.

Є руйнування внаслідок нічної атаки “шахедами” і у Львові. Там пошкоджено науково-дослідницький інститут у Львові.