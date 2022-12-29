Знову сумна звістка з війни прилетіла на Тернопільщину, у Підволочиську громаду.

27 грудня під населеним пунктом Кремінна, що на Донеччині, під час мінометного обстрілу ворогом українських позицій, загинув 21-річний старший солдат ЗСУ, нацгвардієць з села Кам’янки Томачківський Тарас Ігорович.

“Висловлюємо щирі співчуття сім’ї загиблого воїна-героя Тараса.

Словами не втишити біль, яку відчувають сім’я та друзі.

Вічна пам’ять Герою!

Герої не вмирають!!!”, – ідеться у зверненні з трагічного приводу на сторінці Підволочиської селищної ради.