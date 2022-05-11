Внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині загинув наш земляк

Війна забрала життя ще одного патріота – Віктора Стасюка з Лановецької громади.

Про це повідомили на сторінці Лановецької міської ради.

Бійцю було 55 років.

“Сумна звістка сьогодні сколихнула усю Лановецьку громаду – в м. Сєвєродонецьк, Луганської області, загинув вірний син України, ланівчанин, солдат Стасюк Віктор Миколайович 23.02.1967 року народження.

Життя оператора протитанкового відділення протитанкового взводу 3 механізованого батальйону військової частини А4053 обірвалося 7 травня внаслідок мінометного обстрілу бойової позиції”, – ідеться у повідомленні.

Вічна пам’ять Герою. Рідним – щирі співчуття!