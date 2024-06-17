Трьох пасажирів маршрутного таксі співробітники екстреної медичної допомоги госпіталізували до медичного закладу.

У неділю, 16 червня, на спецлінію «102» близько 12:10 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Текстильна трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції Тернополя.

За попередніми даними, 59-річний водій автобуса рухаючись в смузі руху на вулиці Текстильна здійснив виїзд за межі проїжджої частини дороги та допустив наїзд на бетонну електроопору. Внаслідок аварії 74-річна жителька обласного центру отримала забої та переломи. Особи та ступінь тілесних ушкоджень ще двох травмованих пасажирів встановлюються.

Наразі працівники поліції з’ясовують усі обставини, триває перевірка. У водія транспортного засобу відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.