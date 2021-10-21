Внаслідок аварії у Тернополі постраждали чоловік і молода дівчина

20 жовтня увечері бригада швидкої виїжджала на вул. С.Бандери на місце ДТП.

Унаслідок зіткнення мотоцикла та авто «Шевроле» постраждали двоє пацієнтів. 27-річний чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом правої стегнової кістки та забій передпліччя. 18-річна пасажирка мотоцикла отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом правої стегнової кістки та забійні рани лівого передпліччя.

Обох потерпілих, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.

Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги.