В реанімаційне відділення Борщівської лікарні потрапив житель села Іванівка, 1992 року народження. Травми чоловік отримав в результаті падіння з мотоциклу марки “SOUL ZSS199F”.

Як повідомляють у поліції, аварія трапилася 16 вересня близько 16:15 на автодорозі Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Кам’янець-Подільський, між селищем Скала-Подільська та селом Іванівка Борщівського району.

За попередньою інформацією, мотоцикліст не обрав безпечної швидкості і як результат – транспортний засіб перекинувся. Водій отримав тілесні ушкодження – закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, підозру на перелом кісток склепіння черепа, садна обличчя та забої.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 ККУ.