На війні загинув ще один чортків’янин – Андрій Балик.

Розв’язана росією жорстока та кровопролитна війна продовжує забирати життя найкращих синів і дочок України. Сьогодні до Чорткова надійшла чергова жахлива звістка про загибель ще одного воїна Збройних Сил України – Балика Андрія. Йому було всього 34 роки. У Героя залишилась дружина та донечка.

Андрій Балик був призваний на службу 20 червня цього року. Служив на посаді сапера інженерно-саперного взводу 98 піхотного батальйону. Загинув 31 серпня о 12:30 год. під час виконання бойового завдання на Херсонщині внаслідок артилерійського обстрілу збройних сил російської федерації. Про це повідомляють у Чортківській міській раді.

“Чортківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Андрія. Не забудемо про Його подвиг та мужність!”.

Про дату зустрічі загиблого Героя та чину похорону буде повідомлено згодом.