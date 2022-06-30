Знову чорним крилом накрила страшна війна Борщівську громаду на Тернопільщині.

Внаслідок артилерійського обстрілу 27 червня загинув молодший лейтенант Микола Дитко. Він мешкав у селі Верхняківці. Про важку втрату повідомляють на сторінці Борщівської громади у Фейсбуці.

“З глибоким сумом повідомляємо, що в результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України 27 червня 2022 року в бою загинув командир розвідувального взводу однієї із бойових бригад ЗСУ молодший лейтенант Микола Дитко 1996 р. н., житель села Верхняківці.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Сумуємо разом з вами.

Слава Герою!

Герої не вмирають!”