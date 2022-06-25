Знову трагічна звістка долинула у наше місто.
У боях в Донецькій області загинув тернополянин Іван Озіренський.
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Про це повідомив міський голова Сергій Надал.
“Під час виконання бойового завдання на Донеччині, внаслідок артилерійського обстрілу загинув солдат Озіренський Іван Богданович. Вічна пам’ять!”.
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