У бою за Україну загинув чортків’янин Андрій Гладій.

Про важку втрату повідомили у Чортківській міській раді.

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“У п’ятницю, 27 травня, у важких боях за Україну поблизу населеного пункту Новолуганське, що на Донеччині, загинули відразу четверо воїнів, четверо героїв Збройних сил України. Серед них – чортків’янин, сержант Гладій Андрій Ігорович.

Мужні воїни загинули внаслідок артилерійського обстрілу їхнього опорного пункту та штурмових дій військових російської федерації.

Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом торкнувся не лише сім’ї, а й колег, друзів та усіх , хто знав мужнього і відважного чоловіка, воїна-захисника Гладія Андрія.

Чортківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Андрія. Не забудемо про Його подвиг та мужність. Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні міської ради.

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Про дату та час поминальної панахиди буде повідомлено додатково.

Вічная пам’ять Герою!