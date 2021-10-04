“Динамо” – “Шахтар” – 0:0

Ну й матч видали два “перших хлопці на українському футбольному селі”! Показаній ними грі могли б позаздрити і грізний молдовський “Шериф”, який, добряче “під’юджений” українським коучем Юрієм Вернидубом, нещодавно декласував “гірників” у Лізі чемпіонів, і сама “Баварія”, яка, мабуть, геть втомлена після виснажливих 5:0 над “Динамо”, взяла й поступилася в останньому турі Бундесліги “Айнтрахту”. Та ще й в себе на полі. Щось схоже на наше відоме “І сам не гам, і другому не дам”, або ж “Не з’їм – то хоч понадкушую”? Чи, може, прояв отої часто вельми незбагненної сутності футболу? Нехай розбираються аналітики у футбольних студіях.

Зараз же хотілося б констатувати: українське “ель класіко” в цілому виправдало сподівання шанувальників футболу. Ну, можливо, трохи незадоволеною залишилася їх помаранчево-чорна частина, котра після недавньої перемоги в Суперкубку (3:0) сподівалася, що її улюбленцям вдасться ліквідувати триочкове відставання від “Динамо” і набрати крейсерську швидкість на шляху до чемпіонського титулу. І якщо виходити з критерію Ліги чемпіонів (для чемпіонатів на кшталт нашого він має бути, напевно, визначальним), то “Шахтар”, гідно зігравши у другому турі з самим “Інтером” (0:0), мав більш вагомі підстави для перемоги у поєдинку з давніми “заклятими друзями”. Їхній порівняно молодий тренер Де Дзербі, ледь з’явившись в Україні, уже встиг добряче “погиркатися” із патріархом тренерського цеху Луческу. Зрештою, для тренерів клубів-головних суперників у будь-якому чемпіонаті це не така вже й рідкість. Однак варто відзначити, що у конкретному поєдинку “старий кінь” зовсім не зіпсував тактичної борозни й зорав її таким чином, що трохи збив пиху зі свого надміру гонористого опонента. Причому “Динамо” не нагадувало зграйку переляканих курчат, що полохаються тіні яструба – кияни сміливо йшли в атаку і зовсім не випадково, що перший гострий момент у грі виник саме завдяки їм – на 9 хв. гострий прорив Де Пени закінчився ударом уругвайця у бічну стійку. Вже за хвилину небезпечним пострілом відповів Патрік, і відтоді матч став багато в чім нагадувати гойдалки: потужно й несподівано пробив Степаненко – відповів виходом на небезпечну позицію бразилець Вітіньо, який дуже прагнув відзначитися у цій зустрічі; Марлос технічно спрямовував м’яч у кут – “Динамо” дотепно розіграло штрафний з пасом на хід Циганкову, коли серйозно і з ризиком отримання травми довелося вступати у гру П’ятову. Де Дзербі швидше влив свіжу кров у гру своєї команди – три заміни були проведені на 65 хв. На якийсь час це дало “гірникам” перевагу, але суто ігрову, а не матеріальну – динамівці досить впевнено перекривали напрямки атак суперників, до того ж надійно діяв у “рамці” Бущан. Свою трійку запасних Луческу випустив на 85 хв., коли фактор втоми був здатний відіграти вирішальну роль. Чотири доданих арбітром Шандором хвилин не змінили рахунку в цій грі, яка видалася менш напруженою з позиції скандальних ситуацій (якщо не вважати такими провокаційні лозунги на трибунах) і могли б навіть спробувати переконати, що наші команди таки вміють грати у футбол.

Цікаво лише, чому це вміння кудись загадково випаровується не лише у Мюнхені, а й навіть у Тирасполі?