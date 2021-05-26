Зізнаюся: тішить мене працьовитість, непосидючість, творча “жилка” українців і тернополян зокрема. Ну, не вміють вони, просто нездатні сидіти, склавши руки або ж, лежачи на дивані, даруйте, плювати в стелю. Завжди знайдуть, до чого докласти роботящих рук, щось вигадати – та так, що у їхніх співгромадян можуть від подиву відвиснути щелепи.

Усе сказане вище сповна стосується такої численної нині категорії “трудівників”, як злодюги різних мастей. Декілька років тому чиясь турботлива рука позривала замки з підвалів будинку, в якому мешкаю; дещо пізніше якийсь сміливець не побоявся спробувати спиляти решітку на вікні першого поверху; у кількох сусідок зникли розвішані на шнурку поблизу будинку килимки. Тривалий час якось залишався поза увагою крадіїв автомат з продажу води, що примостився на куті будинку на вул. Миру. Тепер же, вочевидь, цей прикрий недолік виправлений, і апарат таки привабив до себе – цього разу не обивателів з порожніми пластиковими бідончиками.

Повертаючись вранці з парку, помітив на сходах двох поліцейських, котрі, розійшовшись, почали щось шукати в прилеглій до сходів траві. Це трохи заінтригувало. Піднявшись сходами вгору, зрозумів, у чому справа: хлопці, як належить за інструкцією, обстежували прилеглу територію. Прилеглу до місця скоєння злочину – до того самого бідолашного автомата, який стояв розкритим, виставивши свої “нутрощі” назовні. Біля нього саме поралися дві молоденькі дівчини-поліцейські. Одна, вочевидь, намагалася зняти відбитки пальців, а друга щось діставала із розкритих поруч чемоданчиків. Довго перебувати в ролі роззяви й витріщатися на те, що відбувається, я не став і пішов далі. А дорогою подумав, що таке раніше чи пізніше мало статися – ну, не можна ж постійно спокушати ближніх, кидаючи банкноти в автомат. Врешті-решт, чиїйсь винахідливій голові заманулося подивитися, що там робиться всередині. Ну, і вже попутно – звільнити апарат від зайвого паперового мотлоху, що накопичився в ньому. До отої голови додалися відсутність обтяжливих моральних комплексів та вмілі руки – і все, тепер є робота для відповідних поліцейських служб.

Залишається лише сподіватися, що тендітні руки дівчини-експерта теж виявляться вмілими, як і подальшу дії її колег, і для невідомого зломщика настане приємний період поповнення власної юридичної освіти шляхом ознайомлення з відповідною статтею Кримінального кодексу.

Сподіватися – це єдине, що залишається…