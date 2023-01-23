Влучно і… поетично: тернопільські артилеристи показали, як знищують орків. ВІДЕО

Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола показали, як знищують орків.

Навіть нічна темрява не заважає нашим “богам війни” влучно лупити по загарбниках.

Відео, на якому зафіксована “снайперська” робота нашої артилерії, опублікували на сторінці бригади. Кадри доповнили віршем на мотив відомої української народної пісні.

“Ніч яка місячна, зоряна, ясная,

Видно ген орків, давай!

Бравий Тернопільський артилеристе наш

Рідну Вкраїну звільняй!…”.

На це можна дивитися вічно. ))