Влучання ракети, потерпілі, евакуація: на Тернопільщині провели навчання на випадок загрози. ФОТО

5 січня на Кременеччині відбулися важливі тренування, спрямовані на підготовку органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту до реагування на потенційну загрозу.

Учасники цих навчань відпрацювали алгоритми дій у разі влучання ворожої ракети у об’єкт інфраструктури, сфокусувавши увагу на подоланні наслідків такої надзвичайної ситуації та організації життєдіяльності населення громади.

Завдяки злагодженій роботі аварійних бригад, рятувальників, поліції та штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій Кременецької міської ради, було мінімізовано наслідки надзвичайної ситуації. Мешканців будинків оперативно проінформували та евакуювали до безпечного місця.

Важлива увага була приділена наданню допомоги маломобільним верствам населення. Рятувальники забезпечили температурний режим у приміщеннях за допомогою теплової гармати. Постраждалі від наслідків отримали необхідну медичну допомогу, тепло та психологічну підтримку.

Ці навчання – важливий крок у підготовці до можливих надзвичайних ситуацій та їх швидкому і ефективному подоланні, зазначають у ДСНС.