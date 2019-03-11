Влетів у бак вантажівки і загорівся: смертельна аварія біля Тернополя. ФОТО

11/03/2019 Розмір тексту:

Дев’ятого березня в селі Чистилів Тернопільського району не розминулися вантажівка та мотоцикліст. Аварія трапилася близько 16:00.

На дорозі Обхід м. Тернополя, біля сіл Чистилів та Біла, житель села Настасів, 1982 року народження, керуючи мотоциклом Suzuki, потрапив в ДТП.

За попередньою інформацією, кермувальник двоколісника, обганяючи транспорт, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у вантажівку. КамАЗ рухався в попутному з мотоциклістом напрямку, але виконував поворот ліворуч.

В результаті удару Suzuki влетіло в паливний бак автомобіля і загорілося, а його кермувальника вантажівка протягнула ще кілька метрів за собою.

Травми мотоцикліста виявилися не сумісними з життям. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 КК України.