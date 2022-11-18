Під час відсутності електрики власники квартир з індивідуальним опаленням залишаються без тепла. Людям рекомендують придбати акумулятори для котлів.

Тернополянка Анастасія Гук мешкає в багатоповерхівці на Вербицького. Жінка каже: через відсутність електрики не може увімкнути котел.

«Ми по кілька годин на день без електрики. В квартирі холодно. В нас діти-школярі. На дворі похолодало, потрібно, щоб котел постійно працював, а електрики немає. Страшно подумати, як будемо зимувати».

Голова ради ОСББ Тернополя Сергій Лупак каже: власники квартир з індивідуальним опаленням мають самостійно подбати про акумулятори для котлів на період відсутності електропостачання.

«Власники квартир з індивідуальним опаленням зараз у складнішій ситуації. Оскільки теплоносій від міста вони не можуть отримувати, бо вони отримують його від свого індивідуального котла. Але запустити його без котла вони не можуть. Тут вихід лише такий, можна придбати акумулятори для котлів, їхня вартість від 40 тис. грн. і більше. Але люди повинні вирішити це питання самостійно. Генератор у квартирі не встановиш, іншого виходу немає».

Мешканці квартир з централізованим опаленням отримують тепло навіть під час відсутності електроенергії. Міськтеплокомуненерго подає теплоносій.