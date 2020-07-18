У Тернополі ресторатори влаштували акцію протесту. Вони зібралися під облдержадміністрацією з вимогами дозволу на роботу після 23.00.

На акцію протесту прийшли власники закладів громадського харчування та їхні працівники. Як повідомив представник об’єднання рестораторів Тернополя Тарас Ковальчук, долучилося до протесту майже три десятки закладів громадського харчування. Вони просять відновлення докарантинних графіків роботи.

«Ми зазнаємо значних збитків через те, що мусимо зупиняти нашу роботу в 23.00. Як наслідок, багато підприємців не має грошей на зарплату. Тому просимо відновлення наших графіків, які діяли до карантину. У результаті, ми домовилися про три основні пункти, на основі нашої зустрічі буде підготовлене звернення до Кабінету Міністрів України, або змінити формат цієї постановити, або послабити, або чітко сформулювати. Друге – ми зі своєї сторони будемо звертатися в адмінсуд, щоб скасувати постанову Кабінету міністрів, яка забороняє нам роботу після 23.00, третє – це робота з поліцією, щоб вони працювали не в каральному форматі, а більше в інформаційному і слідкували більше про дотримання санітарних норм».

Отже, протестувальники разом із керівництвом облдержадміністрації домовилися про спільне звернення до головного санітарного лікаря щодо роботи після 23.00. Натомість підприємці пообіцяли дотримуватися усіх санітарно-епідеміологічних правил.

Софія Романська