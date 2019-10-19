У січні-вересні цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області спрямували до бюджету 2 млн 847 тис. грн транспортного податку.

Як повідомляють у секторі комунікацій Головного управління ДПС у Тернопільській області, до бюджету додатково надійшло 334,2 тис. грн цього платежу або плюс 13,3 відсотка до очікуваного.

Надходження транспортного податку від юридичних осіб склали 1 млн 522,2 тис. гривень. А це на 254,4 тис. грн більше, ніж очікувалося.

Фізособи з початку 2019 року сплатили 1 млн 324,8 тис. грн за авто. Приріст цього платежу до очікуваних надходжень склав 79,8 тис. грн. або 6,4 відсотка.