Упродовж січня-вересня 2020 року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопілля 103 млн 500,5 тис. гривень.

Це перевищило очікувані надходження на 19,6 млн гривень, а порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 13,9 млн гривень, повідомляє Відділ пресслужби Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Трохи більша частка сплаченого платежу припадає на власників нерухомості – юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад 52 млн 799,6 тис. грн податку на нерухоме майно. Приріст до січня-вересня минулого року склав 2,2 млн грн, або плюс 4,4 відсотка.

Жителі області сплатили за нерухомість майже 50 млн 700,9 тис. грн цього платежу, що перевищило минулорічні надходження дев’яти місяців на 11,7 млн гривень. Додатково фізособи сплатили трохи більше 7 млн грн або плюс 16 відсотків.

Найбільше податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, отримали місцеві скарбниці Тернополя ¬ 46,8 млн грн та Тернопільського району – 12,7 млн гривень. Трохи менше отримали територіальні громади Підволочищини – 3,6 млн грн, Забаржчини – 3,5 млн грн, Борщівщини – 3,4 млн грн та Кременеччини – 3,1 млн гривень.