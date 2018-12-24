Власники автомобілів з Тернопільщини збагатили державу на чотири мільйони

24/12/2018 Розмір тексту:

За січень-листопад 2018 року до місцевих бюджетів Тернопілля власники авто сплатили 4 млн 14,5 тис. грн транспортного податку, що більше очікуваного на 477,6 тис. гривень.

Як повдіомили у Секторі комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області, порівняно з минулим роком надходження зросли на 229,3 тис. гривень.

Власники автомобілів-юридичні особи сплатили 2 млн 18,9 тис. грн, що на 346,6 тис. грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Фізичні особи поповнили місцеві скарбниці, сплативши 1 млн 995,6 тис. грн цього платежу.

Доречно нагадати, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2018 – 1 млн 396 тис. 125 грн).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.