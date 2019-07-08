Впродовж січня-червня 2019 року до місцевих бюджетів Тернопілля надійшло 1 млн 803,6 тис. грн транспортного податку. З цієї суми 720,5 тис. грн цього податку сплатили громадяни – власники автомобілів класу «люкс» та 1 млн 83,1 тис. грн перерахували юридичні особи.

Лише у червні цього року платники спрямували до бюджетів 195,3 тис. грн цього платежу. Зокрема, від суб’єктів господарювання-юросіб надійшло 87,3 тис грн, а фізособи сплатили 107,9 тис. грн транспортного податку

Нагадаємо, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2018 – 1 млн 396 тис. 125 грн, а у 2019 – 1 млн 564 тис. 875 гривень).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області