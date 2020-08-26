Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз відзняв ще один кліп – «Моя дорога».

Він виконав український кавер на одну з найпопулярніших естрадних пісень середини XX століття – «My way». Автор музики – композитор Клод Фрасуа, англійський вірш написаний Полом Анкою для Френка Сінатри. Американець записав студійний варіант 30 грудня 1968, а на початку 1969 року пісня була представлена публіці. Вона тривалий час займала передові місця в музичних чартах США і Великобританії.

У соціальних мережах пісня у виконанні Петра Гадза вже набрала майже десять тисяч переглядів та десятки позитивних відгуків.

У кліпі продемонстрували виробничі потужності підприємств Петра Гадза, а також наймальовничіші краєвиди Бучаччини.

Нагадаємо, минулого тижня Петро Гадз випустив кліп «Українське поле», який записали з нагоди 60-річчя аграрія.