Міністерство охорони здоров’я, уряд, президент обіцяли 300 % доплати за роботу медикам, які працюють з хворими на коронавірус. Однак обіцяні кошти медики так і не отримали.

У зв’язку з цим, обурені працівники медичної сфери вийшли на акції протесту, а також продовжують висловлювати своє незадоволення у соцмережах.

На думку керівника Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олега Сиротюка, уряд годує українців обіцянками, а місцеве самоврядування бере весь тягар боротьби з коронавірусом на себе.

Про це він заявив у прямому ефірі медіаплатформи «Файне місто».

– На жаль, українські медики так і не отримали обіцяних 300 % доплати. Вся риторика президента, міністра охорони здоров’я, головного санітарного лікаря й усіх тих чиновників, які представляють так звану монобільшість, вкотре виявилися лише словами. Ми знову бачимо, що це питання беруть на себе органи місцевого самоврядування. У Тернополі медпрацівники отримали по 10 тисяч гривень доплати завдяки відповідальній позиції міського голови. Українські медики ризикують своїм життям, бо за відсутності засобів захисту, професійних алгоритмів лікування, вони перебувають у зоні підвищеного ризику. Натомість – не мають ніякої підтримки з боку держави, – зазначив Олег Сиротюк.

Свободівець підкреслив, що чинна влада працює за принципом своєї попередньої роботи – сказав, відзняв відео, а виконувати обіцяне не обов’язково.

– Усі медпрацівники зараз не розуміють, як влада могла пообіцяти й не виконати. На мою думку, це пов’язано із тим, що так звана монобільшість ще продовжує жити попередньою професією, забуваючи, де вони зараз. Ці люди писали сценарії та знімали відеосюжети, а тому досі думають: якщо сказав і відзняв ролик – цього достатньо. Але за свої слова треба відповідати. Уряд вкотре обманув українців, які вже втомилися від пустих балачок, – додав Олег Сиротюк.

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