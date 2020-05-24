Центральна влада повинна цікавитися проблемами на місцях, які виникли через карантинні обмеження, бо місцеве самоврядування не може вирішувати абсолютно все.

На цьому наголосив керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк у прямому ефірі програми «Аргументи» на телеканалі «Тернопіль1».

– Цей «полум’яний привіт» меру Черкас від президента Зеленського, який іншою мовою означав порушення кримінального провадження, повістки та допити, є прикладом нерозуміння ситуації зі сторони глави держави й уряду. Ми опинилися в ситуації, коли підприємці, як ми це бачимо у Тернополі, йдуть до місцевої мерії, аби міський голова допоміг вирішити ситуацію. А в нього фактично зв’язані руки, бо у своїх діях мер має керуватися постановами Кабміну та законами. Той крок на зустріч підприємцям, який зробив міський голова Черкас, перетворився для нього у кримінальне провадження. Для того, аби вирішити проблеми, центральна влада мусить чути людей, – зазначив Олег Сиротюк.

Свободівець підкреслив, що учасники акцій протесту також можуть доносити свою позицію до обласних державних адміністрацій, адже саме голови ОДА обрані президентом та прем’єр-міністром.

– Необхідно, щоб уряд, глава держави та Офіс Президента знали про те, що відбувається на місцях. Сьогодні акції підприємців відбуваються не лише у великих містах України, але й в райцентрах. Вже другий місяць люди не знають, чого їм очікувати. Влада вкотре планує продовжити карантин, а в українців вже закінчилися засоби для існування. Виникла низка проблем, які місцеве самоврядування не в змозі самостійно вирішити. Те, що такий діалог влади та громадян відбувається на місцях, – дуже корисно. Ми побачили, що мер Тернополя та люди мають єдину позицію. Тепер очікуємо від уряду адекватних кроків, спрямованих на врегулювання ситуації. Ми розуміємо, що протиепідемічні заходи потрібні, але, рятуючи людей від хвороб, не можна спричинити голод. Сподіваюся, що той вотум довіри, який люди минулого року делегували одній політичній силі, виправдається. Однак поки нічого з обіцяного я так і не побачив. Влада продовжує годувати нас пресконференціями та брифінгами, а ніякої конкретики та розуміння подальших кроків немає, – пояснив Олег Сиротюк.