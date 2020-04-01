Нещодавно у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський розповів, що з Китаю в Україну летить літак, у якому – 1 мільйон тестів для визначення коронавірусу. Коли транспорт приземлився, виявилось, що долетіли лише 50 тисяч тестів.

Де «випарувались» ще 950 тисяч тестів?! Можливо, знову приторгували ними – ніхто цього не знає.

На цьому наголосив керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк у прямому ефірі програми «Аргументи» на телеканалі «Тернопіль 1».

Також політик підкреслив, що наявність тестів дуже важлива для країни, але влада постійно годує людей обіцянками, які у результаті не виконує.

– Ми хочемо, аби суспільство отримувало правдиву інформацію. На Тернопільщині, наприклад, виникла проблема з автомобілями швидкої допомоги. Фактично 4 місяці ми не могли отримати кошти від облдержадміністрації на їхнє розмитнення. Хоча автомобілі фізично могли одразу ж поїхати. На одній з останніх сесій обласної ради ми це питання «дотиснули». Нарешті отримали гроші від адміністрації, щоб зареєструвати «швидкі» й роздати їх в райони області, аби вони на місцях змогли надавати медичну допомогу, – поділився Олег Сиротюк.

Свободівець розповів, що для влади одним з найважливіших питань має бути обладнання медичних закладів, забезпечення тестами на виявлення коронавірусу у максимально швидкі терміни.